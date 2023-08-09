Her yıl Ağustos ayında gerçekleşen Perseid meteor yağmuru, bu yıl da gökyüzü gözlemcilerini heyecanlandırıyor. Türkiye'den de izlenebilecek olan bu doğa olayı, gökyüzünde parlayan yıldızları ve meteordan kaynaklanan ışık hüzmesini izlemek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Meteor yağmuru nereden izlenebileceği hakkında detaylı bilgiler haberimizin içerisinde yer alacaktır.

Perseid meteor yağmuru bu hafta sonu gerçekleşecek. Gerçekleşecek meteor düşüşüne sosyal medyada büyük ilgi görüldü. Kullanıcılar tarafından meteor yağmurunun nereden gözlemlenebileceği araştırılmaktadır. Perseid Meteor yağmuru hangi şehirlerden görülecek merak konusu oldu. Peki, Perseid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? Meteor yağmuru nereden izlenir? Detaylar haberimizde...

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından püsküren parçalardan oluşan Perseid bulutu, kuyruklu yıldızın yörüngesi boyunca uzanır. Bulut çoğunlukla bin yıllık parçalardan oluşsa da, 1865 yılında kuyruklu yıldızda meydana gelen püskürme ile bulutta nispeten yeni ve genç filamanlar oluşmuş, bu parçalar zirve tarihinden bir gün önce ufak bir zirve olarak gözlemlenmeye başlamıştır. Kuyruklu yıldızın Dünya-Ay sisteminin dışından dönen yörüngesindeki Perseid bulutunun boyutları yaklaşık olarak yörünge üzerinde genişlemesine 0.1 AU (yaklaşık 15 milyon km) uzunlamasına 0.8 AU (yaklaşık 120 milyon km) olarak ölçülmüştür. Yılda bir kez Dünya'nın kütle çekimiyle etkileşime girip saçılan parçalar meteor yağmurunu oluşturur.

Her sene Temmuz ortasında başlayan yağmur, parça akımının konumuna göre 9-14 Ağustos arasında zirveye ulaşır. Zirve tarihinde, saatte 60'tan fazla meteor gözlemlenebilir. Meteor yağmuru gökyüzü boyunca görülebilirken, radyantı Perseus Takımyıldızı'na denk geldiği için çoğunlukla Kuzey Yarım Küre'den görünür. Seyrek olarak Güney Yarım Küre'den de gözlenebilen yağmur, güneye doğru inildikçe kuzeyin tersine, gökyüzüne doğru yükselir gibi görünür. Şafakla öğlen arasında atmosfere giren birçok meteor gün ışığından dolayı görünmez. Gece yarısından önce atmosfere giren bazı meteorlar ise uzun parlak izler bırakır ve ateş topları oluşturabilir. Meteorlar genelde 80 kilometre yüksekte, atmosferde yanarak parçalanırlar.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Perseid Meteor yağmuru bu hafta sonu saat 23.30-04.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

PERSEİD METEOR YAĞMURU TARİHÇESİ NE?

Bazı Katolikler meteor yağmurunu Aziz Laurentius'un MS. 258 yılı 10 Ağustos tarihinde katledilmesiyle ilişkilendirip "Aziz Laurentius'un göz yaşları" olarak adlandırmışlardır. 1836 yılında gök bilimci Adolphe Quetelet şöyle yazmıştır : "Meteorların Ağustos ayında daha sık frekansta olduklarını fark ettim (8'den 15'e ). Tarihi kayıtları inceledikten sonra 10 Ağustos'ta meteor yağmurunun zirve yapacağını öngörerek diğer gök bilimcilerle paylaştı. Onlar da 10 Ağustos 1837'de gerçekleşecek zirveyi doğruladılar. Kötü hava koşullarından dolayı Quetelet meteor yağmurunu gözlemleyemedi.

1866 yılındaki Swift-Tuttle geçişi sırasında İtalyan gök bilimci Giovanni Virginio Schiaparelli kuyruklu yıldız ve meteor yağmuru arasındaki ilişkiyi keşfetti. Bulguları Angelo Secchi ile yazışmalarında yer almaktadır.