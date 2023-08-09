Perseid Meteor Yağmuru, her yıl dünya üzerinde gözlemlenebilen bir meteor yağmuru olayıdır. Bu olayın ne zaman gerçekleşeceği ve hangi saatlerde izlenebileceği merak konusu. Gökyüzü severlerin büyük bir heyecanla beklediği bu olayın detaylarına dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Yakın bir zamanda gerçekleşecek meteor düşüşünü tüm Türkiye'den gözlemlenebileceği duyuruldu. Sosyal medyada meteor düşüşüne dair birçok haber yer aldı. Kullanıcılar tarafından Perseid Meteor yağmuruna dair detaylar araştırılmaktadır. Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı ile bağlantılı bir meteor yağmuru türüdür. Gökyüzünde görünür saçılma noktası Perseus takımyıldızı'na denk geldiği için bu ismi almıştır. Perseid Meteor yağmurunun gerçekleşeceği zaman merakla bekleniyor. Peki, Perseid Meteor Yağmuru nedir, ne zaman gerçekleşecek? Perseid Meteor yağmuru hangi gün, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından püsküren parçalardan oluşan Perseid bulutu, kuyruklu yıldızın yörüngesi boyunca uzanır. Bulut çoğunlukla bin yıllık parçalardan oluşsa da, 1865 yılında kuyruklu yıldızda meydana gelen püskürme ile bulutta nispeten yeni ve genç filamanlar oluşmuş, bu parçalar zirve tarihinden bir gün önce ufak bir zirve olarak gözlemlenmeye başlamıştır. Kuyruklu yıldızın Dünya-Ay sisteminin dışından dönen yörüngesindeki Perseid bulutunun boyutları yaklaşık olarak yörünge üzerinde genişlemesine 0.1 AU (yaklaşık 15 milyon km) uzunlamasına 0.8 AU (yaklaşık 120 milyon km) olarak ölçülmüştür. Yılda bir kez Dünya'nın kütle çekimiyle etkileşime girip saçılan parçalar meteor yağmurunu oluşturur.

Her sene Temmuz ortasında başlayan yağmur, parça akımının konumuna göre 9-14 Ağustos arasında zirveye ulaşır. Zirve tarihinde, saatte 60'tan fazla meteor gözlemlenebilir. Meteor yağmuru gökyüzü boyunca görülebilirken, radyantı Perseus Takımyıldızı'na denk geldiği için çoğunlukla Kuzey Yarım Küre'den görünür. Seyrek olarak Güney Yarım Küre'den de gözlenebilen yağmur, güneye doğru inildikçe kuzeyin tersine, gökyüzüne doğru yükselir gibi görünür. Şafakla öğlen arasında atmosfere giren birçok meteor gün ışığından dolayı görünmez. Gece yarısından önce atmosfere giren bazı meteorlar ise uzun parlak izler bırakır ve ateş topları oluşturabilir. Meteorlar genelde 80 kilometre yüksekte, atmosferde yanarak parçalanırlar.

PERSEİD METEOR YAĞMURU TARİHÇESİ NE?

Bazı Katolikler meteor yağmurunu Aziz Laurentius'un MS. 258 yılı 10 Ağustos tarihinde katledilmesiyle ilişkilendirip "Aziz Laurentius'un göz yaşları" olarak adlandırmışlardır.

1836 yılında gök bilimci Adolphe Quetelet şöyle yazmıştır : "Meteorların Ağustos ayında daha sık frekansta olduklarını fark ettim (8'den 15'e ). Tarihi kayıtları inceledikten sonra 10 Ağustos'ta meteor yağmurunun zirve yapacağını öngörerek diğer gök bilimcilerle paylaştı. Onlar da 10 Ağustos 1837'de gerçekleşecek zirveyi doğruladılar. Kötü hava koşullarından dolayı Quetelet meteor yağmurunu gözlemleyemedi.

1866 yılındaki Swift-Tuttle geçişi sırasında İtalyan gök bilimci Giovanni Virginio Schiaparelli kuyruklu yıldız ve meteor yağmuru arasındaki ilişkiyi keşfetti. Bulguları Angelo Secchi ile yazışmalarında yer almaktadır.

PERSEİD METEOR YAĞMURU HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

Perseid Meteor Yağmuru bu hafta sonu saat 23.30-04.00 saatleri arasında gerçekleşecektir. Gerçekleşen meteor düşüşleri tüm Türkiye'den gözlemlenebilecek.