Perseid Meteor Yağmuru'nun kaynağı, Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı (Comet Swift-Tuttle) olarak bilinen bir kuyruklu yıldızdır. İnternet üzerinde yer almakta olan haberlere göre Perseid meteor yağmuru merak ediliyor. Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Perseid meteor yağmuru İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da görülecek mi?

Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Sorusu, özellikle meteor yağmurunu izlemek isteyen kişiler tarafından araştırılmakta. Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı, yaklaşık olarak her 133 yılda bir güneşin etrafında tam bir döngü yapıyor. Bu yıl da döngüsünü tamamlayacak olan bu olay ülkemizden de izlenebilecek. Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Perseid meteor yağmuru İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da görülecek mi?

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Her yıl Temmuz sonu ve Ağustos başı en iyi izlenebilecek zaman dilimini oluşturur ve bu dönemde geceler daha uzun olduğu için gözlem şansı artar. Perseid Meteor Yağmuru, gözlemciler için oldukça popüler bir etkinlik olmuştur.

PERSEİD METEOR YAĞMURU İZMİR'DE, İSTANBUL'DA, ANKARA'DA GÖRÜLECEK Mİ?

Gökyüzünde görsel şölen yaratan göktaşı veya meteor yağmuru, 12-13 Ağustos'ta izlenebilecek. Şehir ışıklarından uzak, açık havada gece boyunca bir saatte yaklaşık 80 göktaşı görmek mümkün olacak.

Perseid Meteor Yağmuru'nun en iyi izlenebileceği yerler, gökyüzünün en az ışık kirliliği olan bölgelerdir. Işık kirliliği azaldıkça meteorların parlaklığı ve sayısı daha iyi gözlemlenebilir. İdeal izleme koşulları sağlamak için aşağıdaki önerilere dikkat etmek faydalı olacaktır:

Şehir merkezlerindeki ışık kirliliği daha fazla olduğundan, kırsal alanlar veya dağlık bölgeler daha iyi izleme yerleri olabilir. Uzak yerleşim yerlerinde, gökyüzündeki meteor izlerini daha net gözlemleme şansınız olacaktır. Büyük şehirlerden uzaklaşmak, ışık kirliliğini azaltarak daha iyi gözlem koşulları sağlar. Ulaşım imkanlarına göre en az 1-2 saat uzaklıkta bulunan yerler tercih edilebilir.

Gökyüzünde görsel şölen yaratan göktaşı veya meteor yağmuru, 12-13 Ağustos'ta izlenebilecek. Şehir ışıklarından uzak, açık havada gece boyunca bir saatte yaklaşık 80 göktaşı görmek mümkün olacak.

Perseid Meteor Yağmuru'nun en iyi izlenebileceği yerler, gökyüzünün en az ışık kirliliği olan bölgelerdir. Işık kirliliği azaldıkça meteorların parlaklığı ve sayısı daha iyi gözlemlenebilir. İdeal izleme koşulları sağlamak için aşağıdaki önerilere dikkat etmek faydalı olacaktır:

Şehir merkezlerindeki ışık kirliliği daha fazla olduğundan, kırsal alanlar veya dağlık bölgeler daha iyi izleme yerleri olabilir. Uzak yerleşim yerlerinde, gökyüzündeki meteor izlerini daha net gözlemleme şansınız olacaktır. Büyük şehirlerden uzaklaşmak, ışık kirliliğini azaltarak daha iyi gözlem koşulları sağlar. Ulaşım imkanlarına göre en az 1-2 saat uzaklıkta bulunan yerler tercih edilebilir.