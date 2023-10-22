Galatasaray, dün oynanan Beşiktaş maçının ardından stadyumdan sekerek ayrılan Mauro Icardi'nin sağ ayak bileğinde peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda hasar ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Icardi'nin salı günü oynanacak Bayern Münih karşılaşmasında forma giymesinin ancak iğneyle mümkün olabileceği fakat teknik direktör Okan Buruk futbolcusunun sakatlığını daha ileri götürmek istemediği için riske girmeyeceği iddia ediliyor. Peroneal tendon nedir? Peroneal tendon sakatlığı kaç hafta sürer?

PERONEAL TENDON NEDİR?

Peroneal tendondan bahsetmeden önce, peroneal kaslarının gücü önemlidir. Peroneal kaslar bacak kaslarından biridir ve baldır bölgesinde yer alır. Bu kaslar, ayak bileğinin dış kısmındaki tendonlar aracılığıyla ayak bileğine bağlanır. Peroneal tendonlar, bu kasların ayak bileklerine bağlanmasını sağlayan elastik bantlardır.

PERONEAL TENDON YARALANMALARI

Peroneal tendon yaralanmaları, bu tendonların zorlanması, yırtılması veya yırtılmasını içeren şekilleri ifade eder. Bu tür sporlarda genellikle spor sporları, tekrarlayan hareketler veya aşırı kullanım nedeniyle meydana gelebilir. Peroneal tendon yaralanmaları ağrı, esneklik, güçsüzlük ve hareket kısıtlılığı gibi karakteristiklerle kendini gösterebilir.

PERONEAL TENDON İLTİHABI

Peroneal tendon iltihabı, peroneal kaslar süresi tendonların tedavisine ve şişmesine neden olan bir durumdur. Bu durum genellikle uzun süreli spor aktiviteleri veya tekrarlayan hareketler sonucu ortaya çıkar. Peroneal tendon iltihabı, ağrı, hassasiyet ve hareket kısıtlılığı ile kendini gösterir. İltihaplı tendonlar, tedavi edilmezse kalıcı hasara yol açabilir.

PERONEAL TENDON YIRTIĞI

Peroneal tendonun yırtığı, peroneal tendonun tamamen veya kısmen yırtılması durumudur. Bu tür bir yaralanma genellikle ayak bileği burkulmaları veya aşırı zorlanmalar sonucu ortaya çıkar. Peroneal tendon yırtılması, şiddetli ağrı, ani güçsüzlük, esneklik ve stabilitesizlik gibi şekillerle kendini gösterir. Tedavi edilmezse, peroneal tendonun yırtılması kronik ağrı ve hareket kısıtlılığının nedeni olabilir.

PERONEAL TENDON TEDAVİSİ

Peroneal tendon yaralanmalarının tedavisi, yaralanmanın türü ve ciddiyetine bağlı olarak değişir. Hafif uçuşlar genellikle evde tedavi edilebilir. Dinlenme, buz uygulama, kompresyon ve yükseltme (RICE) yöntemleri genellikle tavsiye edilir. Ağrıyı azaltmak için ağrı kesiciler veya antiinflamatuar kullanılabilir. Daha ciddi yaralanma durumunda, bir miktar müdahale yapılabilir. Doktor, fizik muayene ve izleme testlerinin yapılmasını sağlayarak sporun kapsamını ve ciddiyetini değerlendirecektir. Konservatif tedavi seçenekleri arasında fizik tedavi, egzersizler, ayak bileği atelleri ve özel ayakkabılar yer alabilir. Nadirdir, peroneal tendonun yırtılması ameliyat gerektirebilir. Ameliyat, yırtık tendonları onarmayı veya yeniden bağlamayı içerir. Rehabilitasyon süreci, ameliyat sonrasında da uzun süreli bakım ve fizik tedavi ve egzersiz içerir.

PERONEAL TENDON YARALANMALARINI ÖNLEME

Peroneal tendon yaralanmalarını önlemek için atılacak bazı adımlar vardır. Bunlar: 1. Doğru ayakkabı seçimi: Spor yaparken uygun ayakkabıyı seçmek önemlidir. Ayakkabıların ayak bileği desteği sağlanması ve ayağın stabil olması sağlanmalıdır. 2. Isınma ve germe: Spor yapmadan önce ısıtma ve germe rutinleri yapmak kasları Esnetir ve sakatlık riskini azaltır. 3.Denge egzersizleri: Düzgün denge ve koordine, ayak bileğinin sakatlıklarının azaltılmasına yardımcı olabilir. 4. Aşırı yükten kaçınma: Sürekli tekrarlayan hareketlerden veya aşırı yüklenmeden sıcaklıkta önemlidir. Aktiviteler arasında uygun dinlenme imkanının bulunması önemlidir. Peroneal tendonlar, ayak bileğinin dış kısmında bulunan ve ayak bileği hareketlerini sağlayan tendonlardır. Peroneal tendon yaralanmaları, aşırı kullanım, tekrarlayan hareketler veya spor yaralanmaları meydana gelebilir. Bu yaralanmaların tedavisi, yaralanmanın türü ve ciddiyetine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Önlem olarak amaçlanan uygun ayakkabı seçimi, ısınma ve germe rutinleri yapmak, denge egzersizleri yapmak ve aşırı yüklenmeden sıcaklıkta önemlidir.