İSKİ, kentte yaşanan kuraklığa karşı tüketimi yüksek abonelerden başlayarak musluklara su aparatı takılacağını duyurdu. Bu nedenle Perlatör nedir? Sorusu, merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Perlatör nedir? Perlatör neden kullanılır, nasıl takılır?

Perlatör nedir? Sorusu son zamanlarda gündeme gelen sorular arasında yer alıyor. İSKİ, kentte yaşanan kuraklığa karşı tüketimi yüksek abonelerden başlayarak musluklara su aparatı takılacağını duyurdu. Bu nedenle konu hakkındaki detaylar araştırılıyor. Peki, Perlatör nedir? Perlatör neden kullanılır, nasıl takılır?

PERLATÖR NEDİR?

Perlatör, suya hava katmaya yarayan ve musluğun başına kolayca takılabilen bir aparattır. Su tasarruf kartuşu olarak da bilinir. Bu sayede Perlatör kullanılmakta olan musluklarda su tasarrufu sağlanabilmektedir. Modern musluklarda genellikle dahili bir şekilde gelir. Perlatör musluklara sonradan da eklenebilir. Perlatörün en önemli faydaları; su tasarrufu sağlaması ve suyun verimliliğini arttırmasıdır.