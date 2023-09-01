Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Perinaz Mahpeyker Yaman izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Perinaz Mahpeyker Yaman kaç yaşında, nereli? Perinaz Mahpeyker Yaman hayatı ve biyografisi! Perinaz Mahpeyker Yaman kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Perinaz Mahpeyker Yaman hakkında araştırmalar yapılıyor. Perinaz Mahpeyker Yaman kimdir? Perinaz Mahpeyker Yaman kaç yaşında, nereli? Perinaz Mahpeyker Yaman hayatı ve biyografisi!

PERİNAZ MAHPEYKER YAMAN KİMDİR?

Kendisini yazar ve iş insanı olarak tanımlayan Perinaz Mahpeyker Yaman, Batman Petrolkent Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanıdır. Evli ve 6 çocuk annesi olan Perinaz Mahpeyker Yaman, 27. Dönem AK Parti milletvekili adayları arasında yerini almıştı.