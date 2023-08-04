Perinatoloji nedir, hangi hastalıklara bakar? Anne ve bebek sağlığı için önemli bir tıp dalı

Perinatoloji, anne ve bebek sağlığını koruyan bir tıp dalıdır. Gebelik sürecindeki riskleri değerlendiren ve önlemler alan perinatologlar, yüksek riskli gebeliklerde özel bakım sağlarlar. Perinatoloji, yüksek tansiyon, diyabet, erken doğum riski, çoğul gebelikler ve bebek gelişim problemleri gibi durumları yakından takip eder ve gerektiğinde müdahale eder. Gebelik sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanması için perinatolojinin önemi büyüktür. Perinatoloji nedir, hangi hastalıklara bakar?

Anne olmak, kadınların hayatında en özel ve anlamlı dönemlerden biridir. Ancak her hamilelik süreci, bazı zorluklarla karşılaşabilir ve anne adayları için risk taşıyabilir. İşte perinatoloji, tam da bu noktada devreye girerek, anne ve bebeğin sağlığını en üst düzeyde korumaya yönelik çalışır. Peki, perinatoloji nedir? Perinatolog kimdir? Perinatoloji hangi hastalıklara bakar? İşte detaylar…

PERİNATOLOJİ NEDİR?

Perinatoloji, "peri" ve "natoloji" kelimelerinin birleşiminden oluşur. "Peri," Yunanca "doğum" anlamına gelirken, "natoloji" de "bebek bilimi" olarak çevrilebilir. Dolayısıyla perinatoloji, doğum öncesi ve doğum sırasında anne ve bebeğin sağlık durumlarını inceleyen bir tıp dalıdır. Bu alanda uzmanlaşmış hekimlere perinatolog denir.

PERİNATOLOG KİMDİR?

Perinatologlar, tıp eğitimlerini tamamlamış ve ardından obstetrik (kadın doğum) ve jinekoloji alanında uzmanlaşmış hekimlerdir. Bu alanda ek eğitim almış olan perinatologlar, gebelik sürecindeki anne ve bebeklerin olası risklerini değerlendirir ve gerekli önlemleri alır. Ayrıca, yüksek riskli gebeliklerde uzmanlaşmış hekimler olarak anne adaylarına ve bebeklere özel bakım sağlarlar.

PERİNATOLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Perinatologlar, çeşitli hastalık ve risk durumlarına odaklanarak anne ve bebek sağlığını korumak için çalışırlar. Bu hastalık ve riskler arasında şunlar yer alır: