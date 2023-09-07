Perihan Savaş kimdir? Perihan Savaş kaç yaşında, nereli? Perihan Savaş hayatı ve biyografisi!
Dizi ve sinema performansları ile dikkatleri çeken Perihan Savaş izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Perihan Savaş kaç yaşında, nereli? Perihan Savaş hayatı ve biyografisi! Perihan Savaş kimdir?
Başarılı oyunculuğu ile dikkatleri çeken Perihan Savaş hakkında araştırmalar yapılıyor. Perihan Savaş kimdir? Perihan Savaş kaç yaşında, nereli? Perihan Savaş hayatı ve biyografisi!
PERİHAN SAVAŞ KİMDİR?
1957 yılında İstanbul'da doğan Perihan Savaş, sahneye ilk kez 5 yaşında İstanbul Şehir Tiyatrosu Çocuk Bölümü'nde çıktı. 1970'lerin başına kadar Küçük Prenses, Romeo-Jüliet ve Kibarlık Budalası gibi birçok tiyatro oyunda yer aldı. 1971'de "Şehzade Simbad Kaf Dağı'nda" filminde aldığı rol ile sinemaya adım attı. Sonrasında ara vermeksizin yaklaşık 120 sinema filminde rol aldı. Bu yapımların pek çoğunda başrol oynadı. Televizyon dizilerinin de aranan ismi oldu. Çukur, Eksik Etek, Yaprak Dökümü gibi pek çok ses getiren dizide rol aldı. Şimdi ise FOX'ta yayınlanan Elkızı dizisinde Cavidan karakterine hayat vermektedir. Perihan Savaş'ın aldığı ödüllerin başında ise Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu (1974 – Bedrana) ile Altın Koza Film Festivali (2012) Yaşam Boyu Onur Ödülü gelmektedir.
Perihan Savaş'ın Oynadığı Diziler
- Dilek Taşı / 2023
- İyilik / Şahika / 2022
- Elkızı / Cavidan Bozdağlı / 2021
- Menajerimi Ara / Kendisi / 2021
- Çukur / Sultan Koçovalı / 2017-2021
- Girdap / 2016
- Bedel / Meryem Karay / 2015
- Osmanlı'da Derin Devlet / 2013
- Sırat / 2011
- Leyla ile Mecnun / 2011
- Gazi / 2008
- Kırmızı Işık / 2008
- Eksik Etek / 2007
- Yaprak Dökümü / 2006
- Şarkılar Susmasın / 2006
- Yanık Koza / 2005
- Gece Yürüyüşü / 2004
- Fırtına Hayatlar / 2004
- Harput Güneşi / 2004
- Kendini Bırak Gitsin / 2004
- Büyük Buluşma / 2004
- Umutların Ötesi / 2003
- Kardelen / 2002
- Yalanın Batsın / 2002
- Sultan / 2001
- Karakolda Ayna Var / 2000
- Kimyacı / 2000
- Ana Kuzusu / 1996
- Sevda Kondu / 1996
- Yarına Gülümsemek / 1991
- El Kızı / 1989
- Perihan Savaş'ın Oynadığı Filmler
- Gerçek Kesit: Manyak / 2018
- Kafalar Karışık / 2018
- Gulyabani / 2014
- Zaman Makinesi 1973 / 2014
- Dursun Çavuş / 2013
- Hop Dedik: Deli Dumrul / 2011
- Takım: Vatan Sana Canım Feda / 2011
- İstiklal: Söğütlü Hacer Ana / 2007
- Eve Dönüş / 2006
- Kameranın Ardındaki Kadın: Bilge Olgaç / 2005
- Çalınan Ceset / 2004
- Evlat / 2003
- Gelinlik Kız / 2000
- Savunma / 2000
- Köpekler Adası / 1996
- Gökkuşağı / 1995
- Sevdaların Ölümü / 1992
- Mahallenin Muhtarları / 1992
- Acılar Ve Arzular / 1991
- Kiralık Anne / 1990
- Oy Bebek / 1990
- Minyeli Abdullah 2 / 1990
- Zulüm Treni / 1989
- Bekleyiş / 1989
- Karılar Koğuşu / 1989
- Minyeli Abdullah / 1989
- Yaşarken Ölmek / 1988
- Arka Evin İnsanları / 1988
- Sapık Kadın / 1988
- Cennet Gözlüm / 1987
- Arkadaşım Ve Ben / 1987
- Sis / 1987
- Toprağın Gelini / 1987
- Yarınsız Adam / 1987
- İpekçe / 1987
- Sevgi Dünyası / 1987
- Su / 1986
- Aşk Ve Kin / 1986
- Hastahane / 1986
- Bir Daha Umut / 1986
- Kırlangıç Fırtınası / 1985
- Alkol / 1985
- Sosyete Şaban / 1985
- Keriz / 1985
- Güneş Doğarken / 1984
- Kaşık Düşmanı / 1984
- Yalan / 1982
- Amansızlar / 1982
- Seni Yakacaklar / 1981
- Ayrılık Kolay Değil / 1980
- Yarabbim / 1980
- Çile / 1980
- Vah Başımıza Gelenler / 1979
- Fırat / 1979
- Kara Çadırın Kızı / 1979
- Kara Yazma / 1979
- Yuvasız Kuşlar / 1979
- Köşe Kapmaca / 1979
- Ölüm Görevi / 1978
- Çilekeş / 1978
- Lekeli Melek / 1978
- Yıkılış / 1978
- Kılıç Bey / 1978
- Şeref Sözü / 1977
- Sevgili Oğlum / 1977
- Silah Arkadaşları / 1977
- Satılmış Adam / 1977
- İki Kızgın Adam / 1976
- Silahlara Veda / 1976
- Perişan / 1976
- Sevdalılar / 1976
- Analar Ölmez / 1976
- Deli Kız / 1975
- İntihar / 1975
- Bitirimler Sınıfı / 1975
- Kader Yolcuları / 1975
- Beş Milyoncuk Borç Verir Misin / 1975
- Çapkın Kızlar / 1975
- Hostes / 1974
- Esir Hayat / 1974
- Sevmek / 1974
- Dertler Benim Olsun / 1974
- Taşralı Kız / 1974
- Gerçek / 1974
- Çılgın Arzular / 1974
- Evet mi Hayır mı / 1974
- Sensiz Yaşanmaz / 1974
- Zafer Kartalları / 1974
- Sezercik Küçük Mücahit / 1974
- Bedrana / 1974
- Gülerken Ağlayanlar / 1973
- Çaresizler / 1973
- Kızın Varsa Derdin Var / 1973
- Kuşçu / 1973
- Nefret / 1973
- Soğukkanlılar / 1973
- Yemin / 1973
- Yedi Evlat İki Damat / 1973
- Bebek Yüzlü / 1973
- Namus / 1972
- Malkoçoğlu Kurt Bey / 1972
- Sev Dedi Gözlerim / 1972
- Vur / 1972
- Korkusuz Beşler / 1972
- Aşka Selam Kavgaya Devam / 1972
- Atmaca Mehmet / 1972
- İyi Döverim Kötü Severim / 1972
- Katerina 72 / 1972
- Serseri Kral / 1972
- Para / 1972
- Kanlı Değirmen / 1972
- Şehzade Sinbad Kaf Dağında / 1971
- Perihan Savaş'ın Oynadığı Tiyatro Oyunları
- Kanlı Nigar / 2012
- Yüzleşme / 2011
- Bozuk Düzen / 2009
- Kim Kimi Kiminle / 2005
- Yedi Kocalı Hürmüz / 2003
- Sekiz Kadın / 2002
- Bir Kış Öyküsü / 2000
- Cyrano de Bergerac / 1967