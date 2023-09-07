Perihan Savaş kimdir? Perihan Savaş kaç yaşında, nereli? Perihan Savaş hayatı ve biyografisi!

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PERİHAN SAVAŞ KİMDİR?

1957 yılında İstanbul'da doğan Perihan Savaş, sahneye ilk kez 5 yaşında İstanbul Şehir Tiyatrosu Çocuk Bölümü'nde çıktı. 1970'lerin başına kadar Küçük Prenses, Romeo-Jüliet ve Kibarlık Budalası gibi birçok tiyatro oyunda yer aldı. 1971'de "Şehzade Simbad Kaf Dağı'nda" filminde aldığı rol ile sinemaya adım attı. Sonrasında ara vermeksizin yaklaşık 120 sinema filminde rol aldı. Bu yapımların pek çoğunda başrol oynadı. Televizyon dizilerinin de aranan ismi oldu. Çukur, Eksik Etek, Yaprak Dökümü gibi pek çok ses getiren dizide rol aldı. Şimdi ise FOX'ta yayınlanan Elkızı dizisinde Cavidan karakterine hayat vermektedir. Perihan Savaş'ın aldığı ödüllerin başında ise Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu (1974 – Bedrana) ile Altın Koza Film Festivali (2012) Yaşam Boyu Onur Ödülü gelmektedir.

Perihan Savaş'ın Oynadığı Diziler