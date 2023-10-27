"Perihan Savaş filmleri, dizileri neler?" Merak ediliyor. Perihan Savaş, ilk sinema deneyimiyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Tam 50 yıl boyunca sinema dünyasında aktif bir şekilde yer alan Perihan Savaş, gençlik yıllarıyla da büyük ilgi çekiyor. Peki, Perihan Savaş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

Oyuncu Perihan Savaş'ın kökeni ve evlilik geçmişi ise oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Perihan Savaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Perihan Savaş filmleri, dizileri neler? İşte detaylar…

PERİHAN SAVAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Perihan Savaş, 14 Haziran 1957 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. Doğum adı Şerife Perihan olan sanatçı, köken olarak Trabzon'un Sürmeneli ilçesine aittir. Çocukluğu İstanbul'da geçti. İlköğrenimini tamamladıktan sonra ortaokulu bitirdi ve daha fazla eğitim almadı. Sanata olan ilgisi, 5 yaşında başladığı tiyatro ile hayat buldu ve tiyatro, onun öğrenim yeri oldu.

Perihan Savaş, çok genç yaşlarda tiyatro sahnelerinde yeteneği ile dikkatleri üzerine çekmeye başladı. 5 yaşında iken tiyatro oyunlarında sahne aldı ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun Çocuk Bölümü'nde performans sergiledi. Bu süreçte tiyatro, onun için bir okul görevi gördü.

PERİHAN SAVAŞ 13 YAŞINDA EVLENDİ Mİ?

Perihan Savaş, yalnızca 13 yaşındayken bir evlilik gerçekleştirdi. Kendisinden 9 yaş büyük olan eşi, askeri okulda öğrenciydi. Ancak bu evlilik kısa bir süre sonra sona erdi ve yaklaşık 7 ayın ardından boşandılar. Sanatçı, bu evliliği annesinin kısıtlamalarına karşı koyabilmek için yaptığını ifade etti.

PERİHAN SAVAŞ FİLMLERİ, DİZİLERİ NELER?

1963 yılında tiyatro kariyerine başlayan Perihan Savaş, uzun yıllar boyunca tiyatro sahnelerinde performans sergiledi. Ancak 10 yılın ardından sinema dünyasına adım attı. 1971 yılında Şehzade Simbad Kaf Dağında adlı filmde sinema kariyerine başlayan sanatçı, ardından Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından biri haline geldi.

PERİHAN SAVAŞ'IN SİNEMATOGRAFİSİ

Perihan Savaş'ın sinema kariyerindeki ilk adımı 1971 yılında Şehzade Simbad Kaf Dağında adlı filmde rol alarak atıldı. Bu film sonrasında, 2000 yılına kadar yaklaşık 100 sinema yapımında oyunculuk yaptı. Bugüne kadar yaklaşık 120 sinema filmi ve 30'dan fazla dizi projesinde rol alan Perihan Savaş, 2015 yılından itibaren yoğun olarak dizi sektöründe yer almaktadır. Sanat kariyerine hiç ara vermeden devam eden Perihan Savaş, Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olarak kabul edilir.