Perde Pilavı tarifi! MasterChef Perde Pilavı nasıl yapılır?

Türk mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Perde Pilavı ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Perde Pilavı nasıl yapılır? Perde Pilavı nedir? Perde Pilavı nasıl yapılır, Perde Pilavı yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Perde Pilavı yapıldı, evde klasik Perde Pilavı yapıldı! İşte en güzel Perde Pilavı!

Masterchef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Perde Pilavı hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Perde Pilavı hazırladı. Peki, Perde Pilavı nedir? Perde Pilavı nasıl yapılır? Perde Pilavı nedir?

PERDE PİLAVI TARİFİ!

Tereyağında kavrulan pirinç ve kızartılan parça tavuk, yufka yerleştirilen özel perde pilav tenceresinde kapağı kapatılarak fırında pişirilen pilavdır.

Malzemeler : 1 adet tavuk veya 3 adet keklik, 4 su bardağı pirinç, 1 /2 paket tereyağı, 1 su bardağı çam fıstığı, 1/2 su bardağı badem, karabiber, kimyon, kırmızı biber, tarçın (5 türlü baharat).

Hamur İçin: 3 yumurta, 1 çorba kaşığı yoğurt, 1 çorba kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı karbonat, 1/2 su bardağı badem, alabildiği kadar un.

Yapılışı : Tavuk haşlanarak derisi temizlenir ve iri parçalar halinde kızartılır. Pirinç tereyağında kavrularak pilav hazırlanır. Baharatla karıştırılır. Hamur malzemeleri yoğrularak kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edilir. Hamurdan 1 mm inceliğinde yufka yapılır. Üst kısmı geniş alt kısmı dar olan perde pilav tenceresi margarinle iyice yağlanarak bademler yapıştırılır. Yufka tencereye kenarlar sarkacak şekilde yerleştirilir. İçine, bir kat tavuk, bir kat pilav olacak şekilde bastırılarak doldurulur. Sarkan kenarlar üstüne çevrilir ve küçük bir yufka ile tencereye kapatılır. Üstüne yağ konularak yüksek ısıda fırında kızarıncaya kadar pişirilir. Düz bir tepsiye ters çevrilip bıçakla kesilerek servis yapılır.