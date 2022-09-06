Perde Pilavı tarifi! Masterchef Perde Pilavı nedir, nasıl yapılır? Perde Pilavı gerekli malzemeler nelerdir? Perde Pilavı hangi yöreye ait?

Masterchef 6 Eylül yarışmasında şefler tarafından Perde Pilavı yapılması istendi. Peki Masterchef Perde Pilavı nasıl yapılır? Perde Pilavı için gerekli malzemeler nelerdir? Perde Pilavı yemek tarifi! Perde Pilavı nasıl yapılır? Perde Pilavı yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Perde Pilavı tarifi oldu. Peki en güzel Perde Pilavı yemek tarifi nasıldır? Perde Pilavı yemeği nasıl yapılır? Perde Pilavı için gerekli malzemeler nelerdir? Perde Pilavı nasıl yapılır? Perde Pilavı için gerekenler neler?

PERDE PİLAVI NEDİR?

Perde pilavı, fes şeklindeki bakır tencerelerde pişirilir ve Siirt'in en meşhur misafir yemeğidir. Yumurta, süt ve yağ ile yoğurularak hazırlanan hamur, özel tencereye yufka şeklinde sıvanır. Bu hamur üzerine badem içi ile şekiller verilir. Önceden kızartılan keklik veya tavuk eti et suyu ile hafifçe pişen pirinçle beraber çeşitli baharat, badem içi, çam fıstığı ile birlikte hamurla sıvalı tencereye yerleştirilir. Tencerenin ağız tarafı da hamurla sıvanarak kapağı örtülür. Önceleri kor ateş üzerinde döndürülerek pişirilen Perde Pilavı, şimdi fırınlarda pişirilmektedir. Pişen pilav, genişçe bir tepsi içine, tencerenin ters yüz edilmesiyle kolay şeklinde boşaltılır. Sıvanmış hamur, börek gibi kızarmıştır. Bu kabuk yarılarak servis yapılır. Siirt Perde Pilavı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

Kerkük mutfağında hazırlanan bir pilav çeşididir.

PERDE PİLAVI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

1,5 su bardağı baldo pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı sıcak tavuk suyu

1 adet haşlanmış tavuk budu

1 adet haşlanmış tavuk göğsü

3 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı toz kırmızı biber

1/2 çay kaşığı karabiber

1/4 çay kaşığı yenibahar

Kalıpları Yağlamak için;

100 gram tereyağı

100 gram kabuksuz badem

Hamuru için;

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı yoğurt

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

2,5 su bardağı un

PERDE PİLAVI NASIL YAPILIR? PERDE PİLAVI TARİFİ

Haşlanmış tavuk but ve göğüs etlerinin derilerini ayıklayın. Kemikli kısımlarını ayıkladığınız tavuk etlerini uzun ince parçalar halinde didin.Kuş üzümlerini ılık suda bekletin. Pirinçleri berrak bir su salana kadar bol suda yıkayın, fazla suyunu süzdürün.Tereyağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde eritin. Dolmalık fıstıkların yarısını katıp kısık ateşte kavurun.Pirinçleri ilave edip kısık ateşte şeffaf bir görünüm alana kadar kavurun. Kalan dolmalık fıstıklar, tuz, toz kırmızı biber, karabiber, yeni baharı katıp karıştırın.Sıcak tavuk suyu ve bol suda yıkayıp suyunu süzdürdüğünüz kuş üzümlerini ekleyin. Kapağı kapalı tencerede, kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Demlenmeye bırakın.Pilavı kaplayacak hamuru hazırlamak için; yumurta, yoğurt, zeytinyağı ve tuzu geniş bir karıştırma kabına alın. Azar azar un ekleyip tüm malzemeyi toparlanana kadar karıştırın. Ele yapışmayacak kıvamda bir hamur hazırlayana kadar yoğurun.Kullanacağınız ısıya dayanıklı porsiyonluk kapları tereyağıyla bolca yağlayın. Kenar kısımlarına ortadan ikiye ayırdığınız kabuksuz bademleri bastırarak yerleştirin.Hazırladığınız yumurtalı hamuru dört eşit parçaya böldükten sonra oklava yardımıyla fazla kalın olmayacak şekilde açın. Hamurları kenar kısımları dışarı sarkacak şekilde kalıpların içine oturtun. Bademlerin düşmemesine dikkat edin.Demlenen pilava didilmiş tavuk etlerini katıp alttan üste doğru karıştırın. Pilavı kalıplara paylaştırıp üzerlerini düzeltin. Kenara sarkan hamur parçalarıyla kapatıp tereyağı sürün.Hazırladığınız perde pilavlarını önceden ısıtılmış 190 derece fırında 30 dakika kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra dikkatli bir şekilde ters çevirip sıcak olarak sevdiklerinizle paylaşın.

PERDE PİLAVI PÜF NOKTASI

Tavuk but ve göğüs etini üzerini geçecek kadar su ilavesiyle kısık ateşte haşlayın. Arzuya göre kuru soğan, defne yaprağı, kök sebzeler ve karanfil ilave edin. Haşlanmış tavukları deri ve kemik kısımlarını ayıkladıktan sonra didin.Pilavın daha zengin tatlara sahip olması için; haşlanmış göğüs eti yerine but ve göğüs etini bir arada kullanın. Bu işlem pilav yapımında kullandığınız tavuk suyunun daha yağlı ve lezzetli olmasını sağlayacaktır.Hamurun daha iyi kızarması için; pişirme kaplarını yağlama işleminde kullandığınız tereyağına çok az miktarda pekmez ekleyebilirsiniz.