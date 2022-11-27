İlk olarak 1888 yılında Paris – İstanbul seferleri başlatılan Şark Ekspresi adıyla bilinen tren yolcularına alışkın oldukları yüksek standartları sunabilecek bir otel olmadığı için inşa edilen ve günümüze kadar gelen Pera Palas otelinin sahibi kim? Pera Palas oteli kimin? Detayları haberimizde…

İnşasına 1892 yılında başlanılan Pera Palas oteli 1895 yılında açıldı. İstanbul'da Haliç'in manzarasına hakim, kültürel faaliyetleri ve sosyal aktiviteleri nedeniyle "küçük Avrupa" olarak bilinen Pera'nın Tepebaşı bölgesindedir. Peki, Pera Palas sahibi kim? Pera Palas kimin? İşte detaylar…

PERA PALAS SAHİBİ KİM?

Mülk olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan Pera Palas Oteli, Jumeirah'nın üst kullanım hakları, 1 Aralık 2012 itibarıyla Demsa Group yönetimindeki Maçka Konaklama ve Otel Hizmetleri A.Ş.'ye devredildi.

PERA PALAS TARİHİ

Şark Ekspresi veya diğer adıyla Orient Express'in o dönemki sahibi olan La Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Europeens, 1896 yılında kendi işletme şirketini kurarak Levanten mimar Alexandre Vallaury'nin tasarladığı Pera Palas Otelin yarı mülkiyetini satın aldı. Pera Palas, Birinci Dünya Savaşı'na kadar son derece parlak bir dönem geçirdi.

Pera Palas Otel, İstanbul'un en ihtişamlı yapılarından biri olarak açıldığında, birçok ilkleri barındırıyordu; İstanbul'da Osmanlı sarayları dışında elektriğin verildiği, ilk elektrikli asansörün ve ilk akar sıcak suyun bulunduğu binaydı. Türkiye'nin Avrupa standartlarındaki ilk oteli olan Pera Palas Otel, kuruluşundan itibaren tarihi olaylara tanıklık ederek kent kültürünün çok önemli simgelerinden biri haline geldi.