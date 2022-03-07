Pera Palas Atatürk kim oynuyor? Pera Palas'ta Gece Yarısı'nda oynayan Hakan Dinçkol kimdir?

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi Netflix'te yayınlandığı ilk günden itibaren seyirciden tam not almayı başardı. Başrollerini Hazal Kaya, Tansu Biçer, Engin Hepileri ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı dönem dizisi Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu itibariyle dikkat çekiyor. Dizide yer alan Mustafa Kemal Atatürk'ü kim canlandırdı seyirciler tarafından merak konusu oldu. Pera Palas Atatürk kim oynuyor sorusu gündeme geldi. Pera Palas Atatürk kim oynuyor? Pera Palas Atatürk'ü canlandıran oyuncu Hakan Dinçkol'dur. Pera Palas'ta Gece Yarısı'nda oynayan Hakan Dinçkol kimdir? Hakan Dinçkol kimdir? Detaylar haberimizdedir…

PERA PALAS ATATÜRK KİM OYNUYOR?

Netflix'te yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi, konusu ve oyuncuları itibariyle dikkat çekiyor. Dizide Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran oyuncu Hakan Dinçkol, Atatürk'e benzerliği ile seyircinin dikkatini çekti. Başrollerini Hazal Kaya, Tansu Biçer, Engin Hepileri ve Selahattin Paşalı'nın yer aldığı dizi, Charles King'in "Midnight At The Pera Palace" kitabından uyarlanmıştır.

HAKAN DİNÇKOL KİMDİR?

Hakan Dinçkol, 20 Aralık 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği mezunudur. Çocukluğu İstanbul, Kocamustafapaşa ve Ayvalık'ta geçti. Aslen Yugoslav göçmeni olan Hakan Dinçkol, üniversite yıllarında tiyatro oyunlarında yer aldı ve reklam filmlerinde oynadı.

Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı Asla Vazgeçmem dizisi ile yaşamış, ardından Savaşçı ve Yuvamdaki Düşman dizilerinde rol almıştır.

Hakan Dinçkol'un 2008 yılında evlenip 2016 yılında boşandığı eşi Merve Erol'dan, Mayra adında bir kızı vardır.

Hakan Dinçkol, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Öğretmen dizisinde beden eğitimi öğretmenine hayat vermektedir. Hakan Dinçkol, 1.83 metre boyunda, 83 kilo ve Yay burcudur.

Haberler.com - Gündem