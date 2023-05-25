Dijital para piyasalarının yeni gündemi Pepe Coin, kısa sürede 1 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşarak dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, PEPE Coin nedir? PEPE Coin piyasa değeri ne kadar, kaç TL?

PEPE, yükselişi ivmesini koruyor. Son 24 saatte %75'in üzerinde bir değer artışı daha kaydeden kripto para, 600 milyon doların üzerinde işlem hacmine ulaştı. Peki,PEPE Coin nedir? PEPE Coin piyasa değeri ne kadar, kaç TL?

PEPE COİN NEDİR?