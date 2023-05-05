Dijital para piyasalarının yeni gündemi Pepe Coin, kısa sürede 1 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşarak dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, PEPE Coin nedir? PEPE Coin piyasa değeri ne kadar, kaç TL?

PEPE, yükselişi ivmesini koruyor. Son 24 saatte %75'in üzerinde bir değer artışı daha kaydeden kripto para, 600 milyon doların üzerinde işlem hacmine ulaştı. Peki,PEPE Coin nedir? PEPE Coin piyasa değeri ne kadar, kaç TL?

PEPE COİN NEDİR?

PEPECoin 420,69 trilyon token arzına sahip bir ERC-20 tokenidir ve sözde meme token'ları veya internet memeleri ile popüler kültür referanslarına dayalı token'lar arasına katılır. Pepe (PEPE), şimdilerde 582 milyon dolarlık piyasa değeriyle piyasanın en büyük 100 kripto para birimi arasına girmişt,r.

PEPE COİN PİYASA DEĞERİ NE KADAR, KAÇ TL?

PepeCoin Cryptocurrency bugünkü fiyatı ₺6,05 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺404.239.441 TRY. pepecoin / TRY fiyatlarımızı gerçek zamanlı olarak güncelliyoruz. PepeCoin Cryptocurrency son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #2632, piyasa değeri mevcut değil. Dolaşımdaki arz verisi mevcut değil ve maksimum seviyede. 133.769.420 PEPECOIN coin.

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