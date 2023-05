PEPE, yükselişi ivmesini koruyor. Son 24 saatte %75'in üzerinde bir değer artışı daha kaydeden kripto para, 600 milyon doların üzerinde işlem hacmine ulaştı. Peki,PEPE Coin nedir? PEPE Coin piyasa değeri ne kadar, kaç TL?

PepeCoin Cryptocurrency bugünkü fiyatı ₺6,05 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺404.239.441 TRY. pepecoin / TRY fiyatlarımızı gerçek zamanlı olarak güncelliyoruz. PepeCoin Cryptocurrency son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #2632, piyasa değeri mevcut değil. Dolaşımdaki arz verisi mevcut değil ve maksimum seviyede. 133.769.420 PEPECOIN coin.