Pendikspor Süper Lig'e mi çıktı? Pendikspor Süper Lig'e yükseldi mi, Süper Lig'e kim çıktı?
Gündem Haberleri
Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig Play-off final maçında Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Maçın ardından Pendikspor Süper Lig'e mi çıktı? Pendikspor Süper Lig'e yükseldi mi, Süper Lig'e kim çıktı? Merak edildi.
Pendikspor Süper Lig'e mi çıktı? Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig Play-off final maçında Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Maçın ardından Pendikspor Süper Lig'e mi çıktı? Pendikspor Süper Lig'e yükseldi mi, Süper Lig'e kim çıktı? Merak edildi. Detaylar...
Spor Toto 1. Lig Play-off final maçında Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım oldu.
Maça hızlı başlayan Pendikspor, 29'uncu dakikada Regattin'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Regatti'nin penaltı golünden sonra vitesi daha da arttıran İstanbul temsilcisi, 31'inci dakikada Thuram'ın kaydettiği golle durumu 2-0'a getirdi.
İlk yarının son anlarında farkı azaltmak isteyen Bodrumspor, 39'uncu dakikada rakip oyuncu Hasan Hatipoğlu'nun ters vuruşunda kendi ağlarını bulmasıyla farkı 1'e indirdi. Durum 2-1.
İkinci yarıda oyuna ortak olmak isteyen Bodrumspor'da rakibinin bacağına basan Süleyman, 62'inci dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.