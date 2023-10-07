Pendikspor - Sivasspor maçı ne zaman? Pendikspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Pendikspor - Sivasspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pendikspor - Sivasspor maçı ne zaman?

7 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Pendikspor- Sivasspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Pendikspor- Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Pendikspor- Sivasspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Pendikspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pendikspor - Sivasspor maçı ne zaman?

PENDİKSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

7 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan Pendikspor- Sivasspor karşılaşması saat 13:30'da İstanbul'da, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

PENDİKSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Pendikspor- Sivasspor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 1kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. Bein Sports 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.