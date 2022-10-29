Pendikspor - Samsunspor maçı ne zaman? Pendikspor - Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? şifreli mi?

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan bir tanesi olan Pendikspor - Samsunspor maçının yaklaşması ile birlikte birçok kişi Pendikspor - Samsunspor maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Pendikspor - Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu oldu. Peki, Pendikspor - Samsunspor maçı ne zaman? Pendikspor - Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Pendikspor - Samsunspor maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Pendikspor - Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pendikspor - Samsunspor maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Pendikspor - Samsunspor maçı ne zaman? Pendikspor - Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pendikspor - Samsunspor maçı şifreli mi?

PENDİKSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Pendikspor - Samsunspor maçı 29 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da, Pendik İlçe Stadyumu'nda oynanacak.

PENDİKSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

29 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Pendikspor - Samsunspor karşılaşması TRT Spor, Bein Sports 2 kanallarından canlı yayınlanacak saat 13:30'da canlı yayınlanacak ve TRT Spor kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.