Pendikspor - Samsunspor maçı canlı izle! Pendikspor - Samsunspor maçı hangi kanalda? Pendikspor - Samsunspor maçı canlı izleme linki!
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Heyecanla beklenen Pendikspor - Samsunspor maçı 29 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da, Pendik İlçe Stadyumu'nda oynanacak.
29 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Pendikspor - Samsunspor karşılaşması TRT Spor, Bein Sports 2 kanallarından canlı yayınlanacak saat 13:30'da canlı yayınlanacak ve TRT Spor kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.