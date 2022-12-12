Pendikspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Pendikspor-Sakaryaspor maçı hangi gün, nerede oynanacak?
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Bu sezon ilk devrede son deplasman maçına çıkacak olan Sakaryaspor, Pendikspor'a konuk olacak. Merakla beklenen maçın saat kaçta, nerede olacağı araştırılıyor. Peki, Pendikspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Pendikspor-Sakaryaspor maçı hangi gün, nerede oynanacak?
Geçtiğimiz hafta sahasında Erzurumspor'u 2-0'lık skorla geçen Sakaryaspor, ligin zorlu ekiplerinden Pendikspor'a konuk olacak. Pendik Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen taraftarlar bir yandan mücadeleyi hangi kanaldan izleyeceğini merak ediyor. Peki, Pendikspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Pendikspor-Sakaryaspor maçı hangi gün, nerede oynanacak? İşte detaylar haberimizde...
Pendikspor-Sakaryaspor Maçı, 12 Aralık Pazartesi günü oynanacak.
Pendikspor-Sakaryaspor Maçı, saat 20:00 başlayacak.
Pendikspor ve Sakaryaspor, karşı karşıya geleceği Spor Toto 1. Lig maçı, İstanbul'da, Pendik İlçe Stadyumu'nda oynanacak.