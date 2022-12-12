Pendikspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Pendikspor-Sakaryaspor maçı hangi gün, nerede oynanacak?

Bu sezon ilk devrede son deplasman maçına çıkacak olan Sakaryaspor, Pendikspor'a konuk olacak. Merakla beklenen maçın saat kaçta, nerede olacağı araştırılıyor. Peki, Pendikspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Pendikspor-Sakaryaspor maçı hangi gün, nerede oynanacak?