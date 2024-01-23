Pendikspor - Kasımpaşa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Pendikspor - Kasımpaşa maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!
Trendyol Süper Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Pendikspor - Kasımpaşa maçı oynanıyor. Pendikspor - Kasımpaşa maçı kaç kaç merak ediliyor. Pendikspor - Kasımpaşa canlı maç anlatımı ve Pendikspor - Kasımpaşa maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Pendikspor - Kasımpaşa maçı kaç kaç? Pendikspor maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Pendikspor - Kasımpaşa maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...
Pendikspor - Kasımpaşa maçı kaç kaç? Trendyol Süper Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Pendikspor - Kasımpaşa maçı oynanıyor. Pendikspor - Kasımpaşa maçı kaç kaç merak ediliyor. Pendikspor - Kasımpaşa canlı maç anlatımı ve Pendikspor - Kasımpaşa maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Pendikspor - Kasımpaşa maçı kaç kaç? Pendikspor maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Pendikspor - Kasımpaşa maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde!
PENDİKSPOR - KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ?
Pendikspor - Kasımpaşa maçı 2-1'lik Kasımpaşa üstünlüğü ile devam ediyor.
PENDİKSPOR - KASIMPAŞA MAÇI CANLI YAYIN
Pendikspor - Kasımpaşa maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Pendikspor - Kasımpaşa maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
PENDİKSPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?
Pendikspor - Kasımpaşa maçı saat 20.00'de başladı.
PENDİKSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Pendikspor - Kasımpaşa maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanıyor
PENDİKSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Pendikspor - Kasımpaşa maçı Pendik'te, Pendik İlçe Stadyumu'nda oynanacak.