Pendikspor - Kasımpaşa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Pendikspor - Kasımpaşa maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!

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PENDİKSPOR - KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ?

Pendikspor - Kasımpaşa maçı 2-1'lik Kasımpaşa üstünlüğü ile devam ediyor.

PENDİKSPOR - KASIMPAŞA MAÇI CANLI YAYIN

Pendikspor - Kasımpaşa maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Pendikspor - Kasımpaşa maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

PENDİKSPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Pendikspor - Kasımpaşa maçı saat 20.00'de başladı.

PENDİKSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendikspor - Kasımpaşa maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanıyor

PENDİKSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Pendikspor - Kasımpaşa maçı Pendik'te, Pendik İlçe Stadyumu'nda oynanacak.