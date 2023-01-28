Pendikspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu maçı izlemek isteyen taraftarlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Pendikspor - Gençlerbirliği CANLI izleme linki var mı? Sorularını merak ediyor. Peki, Pendikspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pendikspor - Gençlerbirliği maçı CANLI şifresiz izleme linki var mı?

28 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Pendikspor - Gençlerbirliği maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Pendikspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Pendikspor - Gençlerbirliği CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Pendikspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pendikspor - Gençlerbirliği maçı CANLI şifresiz izleme linki var mı?

PENDİKSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

28 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Pendikspor - Gençlerbirliği karşılaşması saat 19:00'da İstanbul'da, Pendik İlçe Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor, Bein Sports Max 1 kanalarından canlı olarak yayınlanacak.

PENDİKSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Pendikspor - Gençlerbirliği karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports Max 1 kanalı üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. İnternet üzerinden maçı izlemek isteyen kişiler ise Bein Sports Max 1 resmi web sitesi üzerinden canlı izleme linkine ulaşabilir. Bein Sports Max 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.