Trendyol Süper Lig maçında Pendikspor-Fenerbahçe maçında karşı karşıya gelecek. Pendikspor-Fenerbahçe hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Pendikspor-Fenerbahçe maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Pendikspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Pendikspor-Fenerbahçe hangi kanalda, şifresiz mi?

Pendikspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Pendikspor-Fenerbahçe hangi kanalda, şifresiz mi?

Pendikspor- Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Pendikspor- Fenerbahçe maçı şifresiz mi ve Pendikspor- Fenerbahçe maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Pendikspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Pendikspor-Fenerbahçehangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

29-10-2023 PENDİKSPOR VS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Pendikspor ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

PENDİKSPOR-FENERBAHÇE MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

PENDİKSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?

Pendikspor-Fenerbahçe Maçı, 29 Ekim Pazar günü oynanacak.

PENDİKSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Pendikspor-Fenerbahçe Maçı, saat 19:00 başlayacak.

PENDİKSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Pendikspor ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak.