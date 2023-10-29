Pendikspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Pendikspor-Fenerbahçe hangi kanalda, şifresiz mi?
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Trendyol Süper Lig maçında Pendikspor-Fenerbahçe maçında karşı karşıya gelecek. Pendikspor-Fenerbahçe hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Pendikspor-Fenerbahçe maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Pendikspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Pendikspor-Fenerbahçe hangi kanalda, şifresiz mi?
Pendikspor- Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Pendikspor- Fenerbahçe maçı şifresiz mi ve Pendikspor- Fenerbahçe maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Pendikspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Pendikspor-Fenerbahçehangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Pendikspor ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Pendikspor-Fenerbahçe Maçı, 29 Ekim Pazar günü oynanacak.
Pendikspor-Fenerbahçe Maçı, saat 19:00 başlayacak.
Pendikspor ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak.