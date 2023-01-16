Pendikspor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Pendikspor - Erzurumspor maçı şifresiz mi?

Spor Toto 1. Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Pendikspor - Erzurumspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Pendikspor - Erzurumspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor