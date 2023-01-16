Pendikspor - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Pendikspor - Erzurumspor maçı şifresiz mi?
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Spor Toto 1. Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Pendikspor - Erzurumspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Pendikspor - Erzurumspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor
Spor Toto 1. Lig'de heyecanla beklenen müsabakada Pendikspor - Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Pendikspor - Erzurumspor maçı şifresiz mi? Pendikspor - Erzurumspor maçı hakemi kim? Pendikspor - Erzurumspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Pendikspor - Erzurumspor Spor Toto 1. Lig maçı, 16.01.2023 Pazartesi bugün saat 20.00'de başlayacak.
Pendikspor - Erzurumspor Spor Toto 1. Lig maçı TRT Spor'dan yayınlanacak.
Pendikspor - Erzurumspor maçını TRT Spor'dan şifresizizleyebilirsiniz.