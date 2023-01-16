Pendikspor-Erzurumspor maçı CANLI İZLE! Erzurumspor maçı canlı izleme linki! Erzurumspor maçı nereden, nasıl izlenir? Erzurumspor maçı İZLE!

Spor Toto 1. Ligin takımlarından Pendikspor ve Erzurumspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Pendikspor-Erzurumspor maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Pendikspor-Erzurumspor maçı CANLI İZLE! Erzurumspor maçı canlı izleme linki! Pendikspor-Erzurumspor maçı nereden, nasıl izlenir? Erzurumspor maçı İZLE! İşte detaylar...

Pendikspor-Erzurumspor maçı CANLI İZLE! Pendikspor ve Erzurumspor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Pendikspor Erzurumspor maçının hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Sporseverler, Pendikspor-Erzurumspor maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Peki, Pendikspor-Erzurumspor maçı nereden, nasıl izlenir? Erzurumspor maçı İZLE! Detaylar haberimizde...

PENDİKSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Pendikspor-Erzurumspor maçı 16 Ocak Pazartesi günü 20.00'da gerçekleşecek.

PENDİKSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Pendikspor ve Erzurumspor maçı Pendik İlçe Stadyumu'nda gerçekleşecek.

PENDİKSPOR VE ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE!

Pendikspor ve Erzurumspor arasındaki Spor Toto 1. liginin maçı, TRT Spor ve Bein Sports 2kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.