Pendikspor - Ç.Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Pendikspor - Ç.Rizespor maçı şifresiz mi?
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Spor Toto 1. Lig hedefine ulaşmak isteyen Pendikspor - Ç.Rizespor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Pendikspor - Ç.Rizespor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Pendikspor - Ç.Rizespor maçı ne zaman?
Spor Toto 1. Lig heyecanla beklenen müsabakada Pendikspor - Ç.Rizespor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Pendikspor - Ç.Rizespor maçı şifresiz mi? Pendikspor - Ç.Rizespor maçı hakemi kim? Pendikspor - Ç.Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Pendikspor - Ç.Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Pendikspor - Ç.Rizespor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Pendikspor ile Ç.Rizespor arasındaki Spor Toto 1. Lig maçı, TRT Spor, Bein Sports Max 2 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Bein Sports Max 2, Digiturk 83, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Pendikspor-Ç.Rizespor Maçı, 29 Nisan Cumartesi günü oynanacak.
Pendikspor-Ç.Rizespor Maçı, saat 19:00 başlayacak.
Pendikspor ve Ç.Rizespor, karşı karşıya geleceği Spor Toto 1. Lig maçı, İstanbul'da, Pendik İlçe Stadyumu'nda oynanacak.