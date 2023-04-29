Spor Toto 1. Lig hedefine ulaşmak isteyen Pendikspor - Ç.Rizespor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Pendikspor - Ç.Rizespor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Pendikspor - Ç.Rizespor maçı ne zaman?

Spor Toto 1. Lig heyecanla beklenen müsabakada Pendikspor - Ç.Rizespor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Pendikspor - Ç.Rizespor maçı şifresiz mi? Pendikspor - Ç.Rizespor maçı hakemi kim? Pendikspor - Ç.Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Pendikspor - Ç.Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Pendikspor - Ç.Rizespor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

29-04-2023 PENDİKSPOR VS Ç.RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Pendikspor ile Ç.Rizespor arasındaki Spor Toto 1. Lig maçı, TRT Spor, Bein Sports Max 2 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

PENDİKSPOR-Ç.RİZESPOR MAÇI TRT SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

PENDİKSPOR-Ç.RİZESPOR MAÇI BEIN SPORTS MAX 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports Max 2, Digiturk 83, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

PENDİKSPOR-Ç.RİZESPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Pendikspor-Ç.Rizespor Maçı, 29 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

PENDİKSPOR-Ç.RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Pendikspor-Ç.Rizespor Maçı, saat 19:00 başlayacak.

PENDİKSPOR-Ç.RİZESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Pendikspor ve Ç.Rizespor, karşı karşıya geleceği Spor Toto 1. Lig maçı, İstanbul'da, Pendik İlçe Stadyumu'nda oynanacak.