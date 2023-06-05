Pendikspor- Bodrumspor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Pendikspor- Bodrumspor şifresiz mi?

Spor Toto 1. Lig play-off final maçı hedefine ulaşmak isteyen Pendikspor- Bodrumspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sivasspor- Konyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Pendikspor- Bodrumspor maçı ne zaman?

Spor Toto 1. Lig play-off final maçı heyecanla beklenen müsabakada Pendikspor- Bodrumsporkarşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Sivasspor- Konyaspor maçı şifresiz mi? Sivasspor- Konyaspor maçı hakemi kim? Pendikspor- Bodrumspormaçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Pendikspor- Bodrumsporne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Pendikspor- Bodrumspormaçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

PENDİKSPOR- BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği Pendikspor ile Bodrumspor arasındaki Spor Toto 1. Lig play-off final maçı Manisa'da oynanacak. TFF'den yapılan açıklamada, "Pendikspor Futbol A.Ş. ile Bodrumspor A.Ş. arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig Play-Off Final müsabakası, 8 Haziran 2023 Perşembe günü saat 20.00'de Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

PENDİKSPOR- BODRUMSPOR NEREDE OYNANACAK?

TFF'den yapılan açıklamada, "Pendikspor Futbol A.Ş. ile Bodrumspor A.Ş. arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig Play-Off Final müsabakası, 8 Haziran 2023 Perşembe günü saat 20.00'de Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.