Spor Toto 1. Lig play-off final maçı Pendikspor-Bodrumspor arasında oynanacak. Taraftarlar maçın nerede, ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, Pendikspor Bodrumspor maçı nerede? Pendikspor Bodrumspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Pendikspor Bodrumspor bilet fiyatları ne kadar?

Futbolseverler Spor Toto 1. Lig play-off final maçında yeni bir karşılaşmayı izleyecek. Taraftarlar arama motorlarına sıklıkla Pendikspor Bodrumspor maçı nerede? Pendikspor Bodrumspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Pendikspor Bodrumspor bilet fiyatları ne kadar? sorularını yönetiyor. İşte Pendikspor Bodrumspor maçının tüm detayları…

PENDİKSPOR BODRUMSPOR MAÇI NEREDE?

Pendikspor ile Bodrumspor arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig Play-Off Finali, 8 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacaktır. Kazanan takım Spor Toto Süper Lig'e yükselecek. Pendikspor - Bodrumspor maçının oynanacağı stat ise Manisa da bulunan Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak.

PENDİKSPOR BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Amansız karşılaşma 8 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak. İki takım Süper Lig'e çıkmak için kıyasıya bir mücadele yapacak. Süper Lig biletini alacak takımın hangisi olacağı ise merak konusu. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

PENDİKSPOR BODRUMSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Manisa da oynanacak büyük karşılaşmayı deneyimli hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maçın yardımcı hakemleri Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar, dördüncü hakem ise Zorbay Küçük.

PENDİKSPOR BODRUMSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Taraftarlar Passolig uygulaması üzerinden Pendikspor Bodrumspor maç biletlerini alabilecek. Aynı zamanda stada girişlerde karekod uygulaması ile de kolay giriş sağlanacak.