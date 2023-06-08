Pendikspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Pendikspor - Bodrumspor maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de hedeflerine ulaşmak isteyen Pendikspor Bodrumspor takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Pendikspor Bodrumspor maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Pendikspor Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Pendikspor Bodrumspor maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Pendikspor Bodrumspor maçı ile ilgili tüm detaylar...