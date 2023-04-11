Pendikspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Pendikspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda, CANLI izleme linki var mı?
Gündem Haberleri
Spor Toto 1. Lig'de Pendikspor - Bodrumspor maçı oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlardan biri olan Pendikspor - Bodrumspor maçının detayları merak ediliyor. Peki, Pendikspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Pendikspor - Bodrumspor maçı CANLI izleme linki var mı? Pendikspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda?
Futbolseverlerin beklediği maçlardan biri olan Pendikspor - Bodrumspor maçının detayları merak ediliyor. Spor Toto 1. Lig karşılaşması olan Pendikspor - Bodrumspor maçı hakkında merak edilenler Pendikspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Pendikspor - Bodrumspor maçı CANLI izleme linki var mı? Pendikspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda? soruları ile aratılıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor
PENDİKSPOR- BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Pendikspor- Bodrumspor maçı 11 Nisan günü saat 16.00'da oynanacak.
PENDİKSPOR- BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Pendikspor- Bodrumspor maçı TRT Spor ve BeIN Sports 2 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.