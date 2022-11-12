Pendikspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Pendikspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? şifreli mi?

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan bir tanesi olan Pendikspor - Bodrumspor maçının yaklaşması ile birlikte birçok kişi Pendikspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Pendikspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu oldu. Peki, Pendikspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Pendikspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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PENDİKSPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Pendikspor - Bodrumspor maçı 12 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da, Pendik İlçe Stadyumu'nda oynanacak.

PENDİKSPOR - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

12 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Pendikspor - Bodrumspor karşılaşması TRT Spor kanalından saat 13:30'da canlı yayınlanacak ve TRT Spor kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.