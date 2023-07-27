Pendikspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pendikspor - Ankaragücü maçı ne zaman?

Pendikspor - Ankaragücü maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Ankaragücü maçı ne zaman? Pendikspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

27 Temmuz Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Pendikspor- Ankaragücü maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Pendikspor- Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Pendikspor- Ankaragücü CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Pendikspor - Ankaragücü maçı ne zaman? Pendikspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

PENDİKSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

27 Temmuz Perşembe günü oynanacak olan Pendikspor- Ankaragücü Hazırlık maçı saat 18:00'da İstanbul'da, Von Resort Stadyumu'nda oynanacak. Pendikspor- Ankaragücü karşılaşması, hazırlık maçı olması nedeniyle herhangi bir platform üzerinde canlı olarak yayınlanmıyor. Bu nedenle sporseverler tarafından Pendikspor- Ankaragücü maçı canlı olarak takip edilemeyecek.