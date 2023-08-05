Pendik'te lüks bir otomobil yakıt kaçağı nedeniyle dakikalarca yandı. Kullanılamaz hale gelen yangında ölen veya yaralanan olmadı.

Pendik'te yakıt kaçağı olan araç alev alev yandı

İSTANBUL - Pendik'te lüks bir otomobil yakıt kaçağı nedeniyle dakikalarca yandı. Kullanılamaz hale gelen yangında ölen veya yaralanan olmadı.

Olay, İstanbul Pendik'te Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Audi marka 06 ASC 166 plakalı sürücüsü Mustafa Y. seyir halindeyken bir anda aracın arka tarafında dumanların çıktığını gördü. Aracı sağa çekip duran sürücü Mustafa Y. bir anda aracın arka tarafının yandığını gördü ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Uzun uğraşlar sonucunda yanan araç söndürülürken aracın yanma sebebinin yakıt kaçağından olduğu belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Aracın içinde bulunan Volkan Yıldız, "seyir halinde geliyorduk, bir baktım arabanın arkasından duman geliyor. Sağa çektim. Bir baktım ateş yükseldi. Mazot kaçağı varmış araçta, yapacak bir şey yok hayırlısı böyleymiş cana geleceğine mala gelsin" dedi.