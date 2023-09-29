Meteoroloji ve AKOM'un art arda uyarıları sonrası dün İstanbul'un Avrupa Yakası'nı vuran sağanak yağış bu sabahtan itibarense Anadolu Yakası'nda etkili oluyor. Kuvvetli sağanak nedeniyle Pendik'te birçok yeri su bastı. Öte yandan ilçede etkili olan yağış sonrası istinat duvarı bir işçi servisinin üzerine çöktü. Peki, Pendik'te üzerine istinat duvarı çöken işçi kurtarıldı mı? Öldü mü, son durum ne?

Pendik'te üzerine istinat duvarı çöken işçi kurtarıldı mı? Öldü mü, son durum ne?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen yağış dün akşam saatlerinde Avrupa Yakası'nda etkili oldu. Arnavutköy ve Başakşehir'de birçok yer sular altında kalırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Arama motorlarında ise Pendik'te üzerine istinat duvarı çöken işçi kurtarıldı mı? Öldü mü, son durum ne? soruları aratıldı.

PENDİK'TE ÜZERİNE İSTİNAT DUVARI ÇÖKEN İŞÇİ KURTARILDI MI?

Meteoroloji ve AKOM'un art arda uyarıları sonrası dün İstanbul'un Avrupa Yakası'nı vuran sağanak yağış bu sabahtan itibarense Anadolu Yakası'nda etkili oluyor. Kuvvetli sağanak nedeniyle Pendik'te birçok yeri su bastı. Öte yandan ilçede etkili olan yağış sonrası istinat duvarı bir işçi servisinin üzerine çöktü. Serviste sıkışan 5 kişiden 4'ü kurtarılırken bir kişiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

PENDİK'TE BİRÇOK YERİ SU BASTI

Gece saatlerinde etkisini yavaş yavaş yitiren yağış bu sabahtan itibarense Anadolu Yakası'nı vurdu. Kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Pendik'te birçok yeri su bastı.

ÇOK SAYIDA ARAÇ YOLDA KALDI

Bölgeden gelen görüntülerde İstanbul'un Pendik ilçesinde sokakların sular altında kaldığı ve aralarında çok sayıda okul servisinin de bulunduğu araçların trafikte ilerlemekte zorlandığı anlar yer aldı.

İSTİNAT DUVARI ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Öte yandan Pendik'te kuvvetli yağışla istinat duvarı araçların üzerine çöktü. İşçi servisinde sıkışan 5 kişiden 4'ü kurtarılırken bir kişiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.