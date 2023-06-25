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Pendik'te patlamada kaç yaralı, ölü var? Pendik'te patlama anı VİDEO İZLE! gündeme geliyor. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Patlamada yaralananların olduğu öğrenildi. Pendik'te patlamada kaç yaralı, ölü var? Pendik'te patlama anı VİDEO İZLE! merak ediliyor. Pendik'te patlamada kaç yaralı, ölü var? Pendik'te patlama anı VİDEO İZLE! Detaylar haberimizdedir…

PENDIK'TE PATLAMADA KAÇ YARALI VAR?

Pendik'te kaporta dükkanında meydana gelen patlamada 2'si itfaiye eri 7 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İstanbul'un Pendik ilçesinde 5 katlı bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Bir oto tamirhanesinde bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında 5 çalışan ile 2 itfaiye görevlisi dumandan etkilenerek yaralandı. Yaralı çalışanlar ve iki itfaiye görevlisi hastaneye kaldırıldı.

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PENDİK'TE NEREDE PATLAMA OLDU?

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken içeride mahsur kalan 5 çalışanı kurtardı. Dumandan etkilenerek yaralanan çalışanlar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Müdahale sırasında iki itfaiye görevlisi de dumandan etkilendi. Olay yerinde müdahale edilen itfaiye görevlileri de hastaneye kaldırıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.