Pendik'te Park Halindeki 2 Otomobilde Yangın Çıktı

Pendik'te, park halindeki 2 otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Velibaba Mahallesi Anakent Sokağı'nda park halinde bulunan 34 KPB 44 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

Alevler yandaki otomobile de sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle otomobillerde hasar oluştu.