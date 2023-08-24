Pendik'te Otomobil Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Pendik'te otomobilin yolun kenarında park halinde duran araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Batı Mahallesi Sahilyolu Bulvarı'nda seyir halinde olan Hüseyin Ü. idaresindeki 34 BAY 060 plakalı otomobil, sağ şeritte park halinde duran içinde Mehmet D'nin bulunduğu 34 CIL 256 plakalı araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki Mehmet D. ile 34 BAY 060 plakalı araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye götürüldü.