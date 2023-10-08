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Pendik'te Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

Pendik'te meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı ve 2 kişi hafif yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.