Pendik'te ilkokul öğrencilerinden 19 Mayıs için ay yıldızlı koreografi - Haberler

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Pendik'te ilkokul öğrencilerinden 19 Mayıs için ay yıldızlı koreografi

İhlas Haber Ajansı - Genel
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Pendik'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlamak için etkinlik düzenleyen ilkokul öğrencilerinin yaptığı ay yıldızlı koreografi görsel şölen oluşturdu.

Pendik'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlamak için etkinlik düzenleyen ilkokul öğrencilerinin yaptığı ay yıldızlı koreografi görsel şölen oluşturdu. İlkokul öğrencileri, kırmızı-beyaz ay yıldız oluşturacak şekilde okul bahçesinde pozisyon alırken, diğer öğrenciler ise ay koreografisinin ortasında Türk bayrağı açtı. İlkokul öğrencilerinin ay yıldızlı koreografisi havadan görüntülendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlamak isteyen Pendik Öğretmen İbrahim Öztürk İlkokulu öğrencileri oluşturdukları koreografi ile adeta görsel şölen sundu. Beyaz ve kırmızı giysi giyen öğrenciler, okul bahçesinde kırmızı - beyaz ay yıldız oluşturacak şekilde pozisyon aldı. Oluşturulan ay koreografisinin ortasına geçen 4 öğrenci ise Türk bayrağı açtı.

İlkokul öğrencilerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlamak için oluşturdukları ay yıldızlı koreografi dron ile görüntülendi.

(Cem Güney Kılıç /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Genel

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Pendik, Mayıs, Genel, Güncel, Haberler

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