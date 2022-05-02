PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik'te çocuklara bayram sürprizi

12 bin şeker maskotlar eşliğinde çocuklara dağıtıldı

İSTANBUL - Pendik'te maskotlar çocuklara vosvoslarla dolaşarak bayram şekeri ve balon dağıttı.

Pendik Belediyesi, ilki geçen yıl gerçekleşen, Ramazan Bayramı Çocuklarla Bayram Neşesi etkinliği çerçevesinde Pendik'teki tüm mahallelerde çocukların, bayram sevincini yaşamaları ve mutluluklarına bir nebze katkıda bulunabilmek için 12 bin şeker paketleri hazırladı. Şekerler ve balonlar, süslenen 12 minibüs ve vosvos araç ile sevimli maskotlar ve palyaçolar eşliğinde 36 mahalleye dağıtıldı. Çocuklara bayram şekeri ve balon dağıtan maskotlar, çocuklara unutulmayacaklar anlar yaşattı.

"Çocuklar mutlu oluyor biz mutlu oluyoruz"

Etkinliğe katılan Songül Polat, "Çok mutluyuz. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Çocuklar için çok güzel bir etkinlik. Çocuklar mutlu oluyor biz mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu.

Çok güzel vakit geçirdiğini söyleyen Zehra Polat, "Çok eğleniyorum. Çok mutluyum" dedi.