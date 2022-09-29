İstanbul'da yaşayan birçok vatandaş tarafından merak edilen Pendik-Sabiha Gökçen metrosu ne zaman açılıyor? Sorusunu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı. Bakan, Karaismailoğlu Pendik-Sabiha Gökçen metrosu hakkında merak edilen soruları açığa kavuşturdu. Peki, Pendik-Sabiha Gökçen metrosu ne zaman açılıyor? Pendik-Sabiha Gökçen metrosu hangi tarihte açılacak?

İstanbul'da yer alan metrolardan bir tanesi olacak olan Pendik-Sabiha Gökçen metro hattının açılış tarihi, İstanbul'da yaşamakta olan ve metro hattını kullanacak kişiler tarafından merak ediliyor ve heyecanla bekleniliyordu. Peki, Pendik-Sabiha Gökçen metrosu ne zaman açılıyor? Pendik-Sabiha Gökçen metrosu hangi tarihte açılacak?

PENDİK-SABİHA GÖKÇEN METROSU NE ZAMAN AÇILIYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen metro hattı için konuya ilişki şu açıklamalarda bulundu;

"Burada günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede ve 80 kilometre hıza sahip metro hattımızı sayılı günler sonra İstanbulluların hizmetine sunacağız. Pendik Tavşantepe'den başlayıp Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaşan hattımız 7,4 kilometre uzunluğunda olup 4 istasyonu bulunuyor. İstanbul'un şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na Kadıköy–Kartal– Kaynarca Metro Hattının devamı sağlanarak doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak. Hattın işletmeye alınması ile Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi- Sabiha Gökçen Havalimanı arası 12 dakika, Kadıköy- Fevzi Çakmak (Hastane) arası 42 dakika, Kurtköy Sanayi-Çamlıca arası 45 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı -Çamlıca arası 48 dakika, Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı arası 50 dakika, İstanbul Havalimanı – Sabiha Gökçen Havalimanı arası 100 dakika olacaktır. Dünyanın en önemli havalimanlarından birisi olan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da raylı sistem bağlantısını sağlayarak, buradaki hizmeti, konforu, güvenliği de artırmış olacağız"