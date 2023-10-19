Pendik ormanında usulsüz satılan araziler havadan görüntülendi

İSTANBUL - Pendik'te ormanlık alanlarda ağaçları kesilmesiyle açılan alanlarda usulsüz şekilde arazi satışı yapan şebeke çökertildi. Ağaçların kesilmesiyle oluşturulan araziler dron ile havadan görüntülendi.

Pendik Göçbeyli Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanlarda ağaçlara kesim işlemi yapan ve kesilen orman bölgesinde açılan arazileri usulsüz şekilde düzenlenen belgelerle vatandaşlara satan bir örgüt belirlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonlar sonucunda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 25 şüpheliye yönelik 6 aylık süre zarfında yürütülen soruşturma çerçevesinde, 31 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 10 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, bin 112 adet fişeğin yanı sıra 11 Ata altını, 14 çeyrek altın, 450 Bin lira, 15 bin Dolar ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı

Yapılan operasyonlar çerçevesinde ormanlık alanlarda ağaç kesimi yaparak usul arazi sattığı belirlenen 8'i kamu görevlisi, 2 orman memuru, 1 muhtar, 2 aza, 2 belediye zabıtası, 1 Jandarma Astsubay olmak üzere 25 şüpheli "Suç Örgütü Kurmak Suretiyle Orman Kanunu'na Muhalefet", "Rüşvet" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 25 şüphelinin 20'si tutuklanırken 5 şüpheli adli kontol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağaçların kesilmesiyle usulsüz satılan araziler havadan görüntülendi

Ağaçların kesilmesi sonucu oluşan ve usulsüz satışı yapılan araziler havadan dron ile görüntülendi. Öte yandan havadan görüntülenen alanlarda ağaçların kesildiği, arazilerin düzlenerek satışa hazır hale getirildiği ve çakılan kazıklarla usulsüz şekilde parsellerin belirlendiği dikkat çekti.