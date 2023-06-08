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Pendik faciası nedir? Pendikspor Fenerbahçe maçın ne zaman oynandı, kaç kaç bitti?

Pendik faciası nedir? Pendikspor Fenerbahçe maçın ne zaman oynandı, kaç kaç bitti?

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14.12.1999 tarihinde saat 12:30'da oynanan Pendikspor Fenerbahçe maçı, o günden bu yana hafızalarda yer edinen bir maç olarak kaldı. Peki, Pendik faciası nedir? Pendikspor Fenerbahçe maçın ne zaman oynandı?

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Fenerbahçe yıllarönce Pendikspor'a elenmiştiPendikspor'a Pendik'te yenilen Fenerbahçe tarihe kötü bir anı olarak hatıra bıraktı. Peki, Pendik faciası nedir? Pendikspor Fenerbahçe maçın ne zaman oynandı?

PENDİKSPOR FENERBAHÇE MAÇIN NE ZAMAN OYNANDI?

Pendikspor Fenerbahçe maçı 14.12.1999tarihinde saat 12:30'da oynandı.

4 Aralık 1999'da kupa da Fenerbahçe ikinci ligi takımı Pendikspor'a Pendik'te 2-1 yenilerek elenmişti.Bu skorgünden sonra Pandik Faciası olarak hafızalarda yer etti.

Maç kadrosu:

Pendik faciası nedir? Pendikspor Fenerbahçe maçın ne zaman oynandı, kaç kaç bitti?

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