Pendik Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Ahmet Cin Pendik Belediyesi hangi partiden?
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Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin gösterdiği faaliyetler ve çalışmalar ile gündem oluyor. Vatandaşların da merak konusu haline gelen Pendik Belediye Başkanı hakkında Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin hangi partili ve Pendik Belediye Başkanı kimdir gibi sorular soruluyor.
PENDİK, İSTANBUL (Haberler.com) - Pendik Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri
oldu. Peki, Pendik Belediye Başkanı kimdir? Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin
hangi partili?
PENDİK BELEDİYE BAŞKANI AHMET CİN KİMDİR?
1966 yılında Sakarya'da dünyaya geldi.
İlkokulu Sakarya'da, ortaokulu Pendik'te tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat
Fakültesi'nden mezun olan Ahmet Cin, vatani görevini Amasya'da yaptı.
Üniversiteden sonra profesyonel iş hayatına mali müşavir olarak başladı. Pendik'te
mühendislik plastikleri imalatı ve ihracat yapan bir şirketin yönetim kurulu başkanlığı
görevinde bulundu.
Türkiye'nin en zor, en çalkantılı dönemlerinde; daha özgür, daha müreffeh, daha
demokratik bir Türkiye hayaliyle başlayan siyasi yaşamında, Refah Partisi Pendik İlçe
Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fazilet Partisi'nde Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerini
yürüttü.