Pendik Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Ahmet Cin Pendik Belediyesi hangi partiden?

PENDİK, İSTANBUL (Haberler.com) - Pendik Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri

oldu. Peki, Pendik Belediye Başkanı kimdir? Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin

hangi partili?

PENDİK BELEDİYE BAŞKANI AHMET CİN KİMDİR?

1966 yılında Sakarya'da dünyaya geldi.

İlkokulu Sakarya'da, ortaokulu Pendik'te tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat

Fakültesi'nden mezun olan Ahmet Cin, vatani görevini Amasya'da yaptı.

Üniversiteden sonra profesyonel iş hayatına mali müşavir olarak başladı. Pendik'te

mühendislik plastikleri imalatı ve ihracat yapan bir şirketin yönetim kurulu başkanlığı

görevinde bulundu.

Türkiye'nin en zor, en çalkantılı dönemlerinde; daha özgür, daha müreffeh, daha

demokratik bir Türkiye hayaliyle başlayan siyasi yaşamında, Refah Partisi Pendik İlçe

Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fazilet Partisi'nde Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerini

yürüttü.

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