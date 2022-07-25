Pençe - Yıldırım bölgesi neresi? Pençe - Yıldırım harekatı nerede yapılmaktadır? Pençe - Yıldırım operasyonu nerede yapılıyor?

Pençe Yıldırım bölgesi neresi? Pençe-Yıldırım Harekatı'nda bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan ve 4 güvenlik korucusu şehit düştü. Peki, Pençe Yıldırım bölgesi neresi? Pençe Yıldırım harekatı nerede yapılmaktadır? Pençe Yıldırım operasyonu nerede? İşte detaylar...

PENÇE - YILDIRIM BÖLGESİ NERESİ?

MSB tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kararlılıkla sürüyor! Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlarla Mehmetçik, zorlu arazi koşullarına rağmen teröristler tarafından kullanılan mağaralara tek tek giriyor, bölgeyi teröristlerden temizliyor.

PENÇE OPERASYONLARI

Pençe-1 (27 MAY 2019)

Bu harekât ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmış ve başarı ile tamamlanmıştır.

Pençe-2 (13 TEM 2019)

Pençe Operasyonunda elde edilen gelişmeler sonucunda Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekât başlatılmış ve başarı ile tamamlanmıştır.

Pençe-3 (23 AĞU 2019)

Operasyon, hudut güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek maksadıyla icra edilmiş ve başarı ile tamamlanmıştır.

Pençe-Kartal (15 HAZ 2020)

Operasyon ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir ve başarı ile tamamlanmıştır.

Pençe-Kaplan (17 HAZ 2020)

Operasyon Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenmiştir ve başarı ile tamamlanmıştır.

Pençe Kartal-2 (Pençe Kartal-2)

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere karşı yapılmıştır.

KAYNAK: Milli Savunma Bakanlığı