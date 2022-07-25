Pençe - Yıldırım bölgesi neresi? Pençe - Yıldırım harekatı nerede yapılmaktadır? Pençe - Yıldırım operasyonu nerede yapılıyor?
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Pençe-Yıldırım Harekatı'nda bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan ve 4 güvenlik korucusu şehit düştü. Peki, Pençe Yıldırım bölgesi neresi? Pençe Yıldırım harekatı nerede yapılmaktadır? Pençe Yıldırım operasyonu nerede?
Pençe Yıldırım bölgesi neresi? Pençe-Yıldırım Harekatı'nda bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan ve 4 güvenlik korucusu şehit düştü. Peki, Pençe Yıldırım bölgesi neresi? Pençe Yıldırım harekatı nerede yapılmaktadır? Pençe Yıldırım operasyonu nerede? İşte detaylar...
PENÇE - YILDIRIM BÖLGESİ NERESİ?
MSB tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kararlılıkla sürüyor! Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlarla Mehmetçik, zorlu arazi koşullarına rağmen teröristler tarafından kullanılan mağaralara tek tek giriyor, bölgeyi teröristlerden temizliyor.
PENÇE OPERASYONLARI
Pençe-1 (27 MAY 2019)
Bu harekât ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmış ve başarı ile tamamlanmıştır.
Pençe-2 (13 TEM 2019)
Pençe Operasyonunda elde edilen gelişmeler sonucunda Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekât başlatılmış ve başarı ile tamamlanmıştır.
Pençe-3 (23 AĞU 2019)
Operasyon, hudut güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek maksadıyla icra edilmiş ve başarı ile tamamlanmıştır.
Pençe-Kartal (15 HAZ 2020)
Operasyon ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir ve başarı ile tamamlanmıştır.
Pençe-Kaplan (17 HAZ 2020)
Operasyon Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenmiştir ve başarı ile tamamlanmıştır.
Pençe Kartal-2 (Pençe Kartal-2)
PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere karşı yapılmıştır.
KAYNAK: Milli Savunma Bakanlığı