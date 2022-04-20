Son dakika genel: 'Pençe-Kilit' operasyonu şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor - Haberler

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Son dakika genel: 'Pençe-Kilit' operasyonu şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Murat Kanber - Genel
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Son dakika habere göre 'Pençe-Kilit' operasyonu şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit düşen Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu, memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

'Pençe-Kilit' operasyonu şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor

ÇANKIRI - Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit düşen Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu, memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'nda, terör örgütü üyelerinin roketatarlı saldırısında şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu, memleketi Çankırı'nın Atkaracalar ilçesine getirildi. Şehit Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun dede evi önünde helallik alındı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Helallik alınmasının ardından Şehit Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun naaşı Atkaracalar Merkez Camiine götürüldü. İkindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıkuyu'nun naaşı aile kabristanlığında toprağa verilecek.

İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber - Genel

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