'Pençe-Kilit' operasyonu şehidi Bekir Can Kerek'in naaşı babaevine getirildi
İhlas Haber Ajansı - Genel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
'Pençe-Kilit' operasyonu şehidi Bekir Can Kerek'in naaşı babaevine getirildi Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit düşen Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in naaşı babaevine getirilerek helallik alındı.
'Pençe-Kilit' operasyonu şehidi Bekir Can Kerek'in naaşı babaevine getirildi
DENİZLİ - Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit düşen Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in naaşı babaevine getirilerek helallik alındı.
İhlas Haber Ajansı / Genel