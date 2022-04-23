'Pençe-Kilit' operasyonu şehidi Bekir Can Kerek'in naaşı babaevine getirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Pençe-Kilit' operasyonu şehidi Bekir Can Kerek'in naaşı babaevine getirildi

İhlas Haber Ajansı - Genel
 - Güncelleme:

'Pençe-Kilit' operasyonu şehidi Bekir Can Kerek'in naaşı babaevine getirildi Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit düşen Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in naaşı babaevine getirilerek helallik alındı.

'Pençe-Kilit' operasyonu şehidi Bekir Can Kerek'in naaşı babaevine getirildi

DENİZLİ - Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit düşen Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in naaşı babaevine getirilerek helallik alındı.

İhlas Haber Ajansı / Genel

Piyade, Şehit, Genel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title