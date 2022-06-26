Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Genel
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Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerine girildiğini ve bölgede terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat...
Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerine girildiğini ve bölgede terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.
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