Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İhlas Haber Ajansı / Genel Milli Savunma Bakanlığı Irak PKK Genel Haberler

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