Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Genel
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İhlas Haber Ajansı / Genel

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