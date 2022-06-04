Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Genel
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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