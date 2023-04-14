Penaltıyı kullanan oyuncu dönen topa vurabilir mi? Penaltıda dönen topa vurulur mu?

Spor gündeminin en çok merak edilen konularından olan penaltılar, tüm detayları ile merak ediliyor. Peki, Penaltıyı kullanan oyuncu dönen topa vurabilir mi? Penaltıda dönen topa vurulur mu?