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Penaltıyı kullanan oyuncu dönen topa vurabilir mi? Penaltıda dönen topa vurulur mu?

Penaltıyı kullanan oyuncu dönen topa vurabilir mi? Penaltıda dönen topa vurulur mu?

Gündem Haberleri

Spor gündeminin en çok merak edilen konularından olan penaltılar, tüm detayları ile merak ediliyor. Peki, Penaltıyı kullanan oyuncu dönen topa vurabilir mi? Penaltıda dönen topa vurulur mu?

Penaltıyı kullanan oyuncu dönen topa vurabilir mi? Penaltıda dönen topa vurulur mu gibi sorular penaltı vuruşlarında merak ediliyor. Peki, Penaltıyı kullanan oyuncu dönen topa vurabilir mi? Penaltıda dönen topa vurulur mu?

PENALTIYI KULLANAN OYUNCU DÖNEN TOPA VURABİLİR Mİ?

Penaltıyı kullanan oyuncu dönen topa vurabilir mi? Penaltıda dönen topa vurulur mu?

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gündem Spor Haberler

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